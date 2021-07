Opération douanière: Une importante quantité de médicaments saisie à Ngouye Chez les douaniers, les agents de la brigade mobile de Nioro du Rip ont saisi également dans la seconde quinzaine du mois de juin 2021, une importante quantité de faux médicaments à Ngouye, une localité située dans le département de Birkelane.

Il s’agit d’antalgiques, d’antibiotiques et d’aphrodisiaques. La valeur totale de la marchandise et du moyen de transport est estimée à 46 millions de francs Cfa.



« L’As » souligne que cette saisie porte à près de 2,100 milliards de francs Cfa la valeur totale de médicaments saisis entre mai et juin 2021. La Douane appelle à l’accentuation de la sensibilisation à l’endroit des populations sur les dangers liés aux faux médicaments et aux sachets plastiques.



En tout cas, les douaniers restent plus que déterminés à combattre ces fléaux néfastes à la santé physique et mentale des populations, ainsi qu’à l’environnement.



