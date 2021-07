Opération gratuite de la cataracte pour 200 malades

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

L’association pour la renaissance du patrimoine islamique et de l’expansion de la culture arabe (ARPIECA), a entamé hier la prise en charge gratuite de 200 malades de la cataracte au centre médico-social IPRES. Un programme cofinancé par l’Ong Koweitienne African continent comity à hauteur de plus de 11 millions de francs Cfa. De l’avis de Daouda Chérif Aïdara, directeur exécutif de ladite Organisation, le projet entre dans le cadre de la lutte contre la cataracte de l’Ong Arpieca, en collaboration avec le ministère de la Santé. En novembre 2020, l’Ong avait pris en charge 150 malades de la cataracte à la polyclinique de la Médina. Leur ambition est de décentraliser leurs actions à l’intérieur du pays, rapporté "L'As".



Chérif Aïdara annonce dans la même veine que l’ONG Arpieca fait aussi des dons de matériels orthopédiques aux hôpitaux. Récemment, elle a doté Porokhane et la Cnao de matériels orthopédiques. L’Ong va réceptionner sous peu, un important lot de matériels médicaux pour les hôpitaux de Tivaouane et de Bambey. Sans compter les dons de masques.



Représentant la directrice de l’Action sociale au ministère de la Santé, le sociologue Aly Khoudia Diaw a salué l’initiative de l’Ong Arpieca. A l’en croire, à travers cet acte, l’Ong rejoint le ministère sur le terrain de l’action sociale.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos