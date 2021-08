Opération mixte Police et Gendarmerie : interpellation de 378 personnes dont 36 individus pour ivresse publique La police et la gendarmerie mutualisent leurs forces pour combattre le banditisme qui est en train de prendre des proportions inquiétantes. Elles ont initié des patrouilles mixtes pour une meilleure efficacité des opérations qui ont permis interpellation de 378 personnes dont 36 individus pour ivresse publique.

A ce propos, les limiers et les pandores ont mené une opération combinée de grande envergure dans la nuit du samedi au dimanche dans le département de Guédiawaye.



Cette opération a permis l’interpellation de 378 personnes dont 114 pour non respect du port obligatoire du masque, 201 pour vérification d’identité dont un Nigérian, 36 individus pour ivresse publique manifeste, un pour conduite de véhicule sans permis ni assurance, 06 pour vol en réunion commis la nuit, 04 pour détention et trafic de chanvre indien, 09 pour détention et usage de chanvre indien, 01 pour extraction illicite de sable marin, 02 pour détention de produit cellulosique et 01 pour détention d’arme blanche.



Elle a permis également la mise en fourrière de 48 véhicules, l’immobilisation de 95 motos grosses cylindrées pour défaut de pièces et la saisine de 384 pièces.



Restons avec cette nouvelle initiative des forces de défense et de sécurité pour dire qu’elle a commencé par le département de Dakar. Dans la nuit du vendredi au samedi, policiers et gendarmes ont sillonné durant la nuit les artères du département de Dakar avec des check-points au niveau des ronds points stratégiques.



Beaucoup de véhicules et de motos ont été immobilisés et des individus interpellés. Vivement que ces opérations se poursuivent pour la sécurité des populations.

