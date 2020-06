Opération nationale de collecte sanguine : le Pastef Fatick relève le défi avec 73 poches de sang reçues Répondant à l’initiative d’une opération don de sang à envergure nationale lancée par leur leader Ousmane Sonnko, le Pastef Fatick a relevé le défi ce dimanche 21 juin 2020 dans leur commune en collectant 73 poches de sang…

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juin 2020 à 19:09 | | 0 commentaire(s)|

Une opération de collecte ou don de sang, s’est déroulée ce dimanche 21 juin 2020 dans la commune de Fatick, au District Sanitaire de cette localité intérieure du Sénégal.



Dirigée par Mr Cheikh Biteye le coordinateur communale du Pastef (le parti de Sonko), par ailleurs candidat déclaré à la Mairie de Fatick, l’opération qui s’est passée entre 9 heures et 13 heures, a pu récolté 73 poches de sang.



Un pari réussi.



Pari réussi parce que selon une source proche de Sonko, leur leader en lançant cette opération patriotique pour résoudre le déficit sanguin dont font face nos hôpitaux, avait demandé à ses membres un minimum de 60 poches de sang par collecte communale.



Question de Leral.net : Pour soulager nos hôpitaux et sans calcul politicien, et si tous les partis se lançaient dans le pari de collecter plus que d’autres ?



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos