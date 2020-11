Operations de sécurisation a Thiaroye : La police investit le milieu interlope et interpelle 8 individus Dans le cadre de sa mission de sécurisation, le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a procédé à l’interpellation de 08 personnes qui étaient en possession de la drogue. L’une des personnes interpellées a été arrêtée avec une arme à feu et des couteaux.

Huit (08) personnes au total ont été interpellées par le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye au cours d’une série d’opérations de sécurisation entre mi-octobre et mi-novembre.



Elles ont été arrêtées en possession de chanvre indien. A cela s’ajoutent d’autres délits tels que la détention illégale d’arme à feu et d’armes blanches. D’après les sources de « L’As », les hommes du Commissaire Salif Camara ont mis aux arrêts, dans un premier cas, M.B âgé de 24 ans et qui était en possession de 1,9 kilogramme et 03 cornets de chanvre indien. Il a été alpagué au quartier Mousdalifa.



Quant à Nd. F, 27 ans, il a été interpellé au marché de Thiaroye en possession de 600 grammes et 12 cornets de chanvre indien. D.Ng qui a soufflé ses 23 bougies a été interpellé pour vol avec violences commis la nuit, coups et blessures volontaires et offre ou cession de chanvre indien.



Des proxénètes cueillis

Les limiers de Thiaroye ont réussi également à mettre dans leur panier à salade S.D (28 ans) pour détention et usage de chanvre indien, proxénétisme et corruption de mineures. Trouvées dans la maison et entretenues par S.D, deux filles, F.S âgée de 16 ans et R.D ont été également arrêtées par les limiers pour usage de chanvre indien et non-inscription au fichier sanitaire. En plus de cela, 10 puces téléphoniques ont été saisies dans la maison du proxénète.



C’est à Sicap Mbao que A. D (48 ans) est tombé alors qu’il était en possession de 1,3 kilogramme de chanvre indien. Le quidam détenait un revolver et des armes blanches

Par ailleurs, la Police de Thiaroye a déféré au parquet le nommé T. D âgé de 25 ans pour offre et cession de chanvre indien, détention de faux billets de banque, détention illégale d’arme à feu et blanche. Ce dernier a été cueilli au quartier Bagdad en plein jour en possession de 16 cornets de chanvre indien, de faux billets, d’un revolver, d’une arme factice et de 05 couteaux.



Lors de son interpellation, T.D a reconnu la paternité des 16 cornets de chanvre indien avant d’ajouter que le faux billet de 2 000 francs lui a été remis par un commerçant au marché Colobane.

Toutes les personnes interpellées ont été déférées au parquet de Pikine.



