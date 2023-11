Opérations de sécurisation : la gendarmerie interpelle six individus

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Novembre 2023

Au cours de ses opérations courantes de sécurisation, la Gendarmerie nationale a interpellé, ce mercredi 22 novembre 2023, six individus dont un à Colobane dans le département de Gossas pour trafic de médicaments et cinq à Kaolack pour trafic de faux billets de banque.



Selon une note de la Division de la communication de la gendarmerie nationale rendue publique, les saisies des opérations font état de 17 cartons de comprimés, une moto, un véhicule et le montant d'une contre-valeur de 900 millions de francs CFA.

Enqueteplus.com

