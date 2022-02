Opérations militaires russes en Ukraine: Les cours du pétrole s’enflamment

Outre le pétrole et le gaz, le cuivre, l’or ou encore les matières premières agricoles pourront subir une hausse des prix au vu du contexte géopolitique. La Russie, deuxième plus grand producteur mondial de pétrole, a pour principal client l’Europe qui dépend par ailleurs de Moscou à hauteur de 35% pour le gaz naturel. Toutefois, avec les sanctions promises par la communauté internationale, l’approvisionnement énergétique mondial va subir des perturbations.



La crise actuelle donne par ailleurs aux pays producteurs de pétrole et de gaz l’opportunité de rappeler leur importance stratégique, au moment où les critiques fusent concernant l’impact de l’industrie des hydrocarbures sur l’environnement et le climat. Certains grands importateurs de pétrole ont appelé l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP) à produire davantage et plus rapidement d’or noir.



L’offre de pétrole russe risque de disparaître du jour au lendemain en cas de sanctions et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole ne pourra pas produire assez rapidement pour combler le manque énorme.