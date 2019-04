Opéré du genou : Cheikh Ndoye, officiellement forfait pour la Can Il avait hésité à se faire opérer du genou pour participer à la Can qui se jouera en Egypte au mois de juin prochain. Mais Cheikh Ndoye est finalement passé sur le billard, jeudi à Lyon, a annoncé son club ce vendredi. Ce qui veut dire que le robuste milieu de terrain des "Lions" est d’ores et déjà forfait cette compétition.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, Cheikh Ndoye (33 ans), pensait à une consolidation de son genou par les soins pour ne rater la grand-messe du football africain.



Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 13:35



