Opportunités des DAC, de la Maison de Jeunesse et de la Citoyenneté: une session de partage et de formation suscite l’intérêt de jeunes dakarois Pour une meilleure connaissance des Opportunités des Domaines agricoles communs, (DAC), de la maison de Jeunesse et de la Citoyenneté, une session de partage sur le DAC de Sangalkam, a été l’objet d’une rencontre qui s’est tenue à la Mairie de Guédiawaye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020 à 23:35

Présidée par le ministre de la Jeunesse Mme Fatoumata Néné Tall, en présence du préfet du département de Guédiawaye, plus d’une centaine de jeunes issus de Dakar, Pikine, Thiaroye et Guédiawaye ont répondu présent.



D’après Mme le ministre, Guédiawaye fait partie des premiers départements qui vont bénéficier de la maison de Jeunesse et de la Citoyenneté, une initiative du chef de l’Etat Macky Sall qui va toucher les 45 départements du Sénégal.



Après des présentations et panels, les opportunités, possibilités d’accès aux domaines, ont été disséquées, mais aussi toute une chaîne de valeur qui va de l’agriculture à la transformation, sans oublier la commercialisation.



Parmi d’autres aussi, la possibilité d’augmenter la productivité, pour les agriculteurs et éleveurs a aussi été partagée. Un montant de plus de 6,5 milliards F CFA a été annoncé pour le PRODAC.



En marge de cette formation aussi, un appui en motopompes et d’autres matériels en cette période d’inondations, a été donné à la localité.





