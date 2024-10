Opposant ivre : Barthélémy Dias réplique à Ousmane Sonko

Sonko a dénoncé un comportement qu’il juge incompatible avec la politique responsable : « Y en a qui prennent des bouteilles, boivent à volonté et sortent pour insulter tout le monde. Ce n’est pas comme ça qu’on fait de la politique. » Une phrase qui, selon les observateurs, visait explicitement Dias et son style souvent percutant.



La réponse de Barthélémy Dias n’a pas tardé. Quelques heures plus tard, le maire de Dakar, connu pour sa répartie vive, a répliqué avec une déclaration tout aussi incisive : « MIMI (surnom qu’il attribue à Sonko), ma religion ne m’interdit pas de boire, mais toi, ta religion t’interdit de mentir et de laisser tes deux femmes nuitamment en pleine pandémie de Covid-19 pour aller te soigner dans les salons de massage en plein couvre-feu. »



En plus de toucher à un point sensible de l’opinion publique, cette réplique fait écho à des accusations passées qui avaient déjà ébranlé Sonko.



Ces échanges tendus entre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias ne datent pas d’hier. Depuis le début de la campagne, et même légèrement avant, les deux hommes se livrent à des passes d’armes, soulignant des divergences marquées tant sur le plan idéologique que sur le style de leadership.