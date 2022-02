Optimisation de l’accès des Pme/Pmi aux crédits bancaires : Ecobank Sénégal se ligue avec les Structures d’appui et d’encadrement

« Cette signature de conventions fait suite au lancement que nous avons fait dans le cadre du financement des Pme », rappelle d’emblée le directeur général de Ecobank Sénégal. Sahid Yallou qui présidait ce matin, avec le directeur national de la Bceao pour le Sénégal Ahmadou Al Amine Lo, déclare que la Banque centrale a joué un rôle catalyseur en réformant la réglementation pour permettre un accès plus facilité des Pme aux crédits bancaires.



Et de poursuivre : « Nous avons entamé ce voyage (faciliter l’accès au financement aux Pme) il y a un plus d’un an en nous appuyant, selon les prescriptions du dispositif -de la Bceao-, sur une Sae qui est l’Agence d’encadrement et de développement des petites et moyennes entreprises (Adepme) avec qui nous avons eu des résultats probants, assez intéressant et encourageant. »



A la faveur du renouvellement de l’agrément des Sae dont le nombre est passé de 05 à 33, M. Yallou dit qu’ils ont voulu élargir cette collaboration avec les Sae en passant à l’échelle pour avoir des réussites à l’instar de leur partenariat avec l’Adepme. C’est pourquoi, poursuit-il, nous les avons conviées aujourd’hui à la cérémonie de signature de conventions bilatérales mais aussi pour leur montrer nos solutions d’accompagnement, de financement des Pme/Pmi.



Par ailleurs, le Dg de Ecobank Sénégal avoue que les Pme rencontrent pas mal de difficultés dans l’accès aux financements et, selon lui, c’est cette problématique que la Bceao a voulu adressée en réformant la réglementation et en apportant des facteurs incitatifs pour, non seulement permettre aux banques d’avoir davantage de clarté, de visibilité d’un point de vue analyse du risque mais aussi de pouvoir apporter aux banques de l’accompagnement en matière de consommation du capital et d’accès à la liquidité.



Pour lui, ce dispositif de la Bceao est censé booster le volume de financement que les banques accordent aux Pme/Pmi. Enfin, Sahid Yallou signale que « si réellement nous mettons à profit les caractéristiques qu’offre ce dispositif, les difficultés d’accès aux financements des Pme seront désormais réduites à leur plus simple expression et nous aurons assurément des Pme qui auront plus facilement accès aux crédits bancaires ».



