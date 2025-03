Optimisation de la gouvernance et de l’appétence aux risques : Le Cofeb outille les acteurs de la gestion

Selon le Cofeb, l’objectif de ce séminaire, qui se tient sur deux jours, est de fournir aux participants les outils et la démarche nécessaires à une bonne optimisation de la gouvernance institutionnelle et la gestion de l’appétence aux risques, en vue notamment de bâtir une stratégie pérenne et un modèle d’affaires performant sur le long terme.



Une seconde session est prévue les 05 et 06 mars 2025 pour un autre groupe, informe le Cofeb sur page Linkedin. Au total, le centre confie que trente (30) dirigeants d’établissements de crédit, à savoir des membres de Conseils d’administration et de Comités de direction ainsi que des directeurs généraux, prendront part à cette formation.



Les travaux portent notamment sur les opportunités et menaces, les priorités d’une stratégie innovante, le contrôle interne, l’alignement de l'appétence aux risques en fonction des stratégies et l’adaptation des seuils de tolérance, le rôle de l’environnement réglementaire et des fonctions de contrôle.



Les travaux concernent également le suivi de la croissance de l’institution et de la prise mesurée de risques, le devoir de vigilance sur les sujets d’actualité, notamment la lutte contre le blanchiment des capitaux.



L’animation des sessions est assurée par messieurs Samuel GRAND et Roger HARTMANN, formateurs seniors à l’Agence de transfert de technologie financière du Luxembourg.

