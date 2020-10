Oragroup : Le Produit net bancaire en hausse de 3,5% au 3eme trimestre

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Le troisième trimestre 2020 a été marqué par une taille de bilan de plus de 2 936 milliards FCFA en hausse de 13,8% comparée au 31 décembre 2019, avec une croissance soutenue des ressources ayant permis de financer les économies de nos différents pays de présence à travers les crédits directs (+8,9% comparé à décembre 2019) et le portefeuille de titres (+19% comparé à décembre 2019).



Le produit net bancaire du groupe a connu une hausse de 3,5%, comparé à la même période de 2019 et soutenue par une hausse de la marge nette d’intérêts de 15%, malgré la contraction des revenus issus des opérations de transfert et de change dans les zones Uemoa et Cemac. Les frais généraux enregistrent une hausse de 4,1% comparés à la même période en 2019 en ligne avec le renforcement des équipes et le développement de notre réseau d’agences.



«En conséquence, le résultat brut d'Exploitation s’établit à 36,03 milliards FCFA, en hausse de 2,3% comparativement au 3eme trimestre 2019. La hausse du coût net du risque de 35,3% comparativement à la même période de 2019, a entraîné une dégradation du résultat net de 44% », précise-t-on.



Le Groupe va lancer en collaboration avec un partenaire de Télécom des produits innovants sur le marché togolais dans un premier temps, avant un déploiement dans les autres pays de présence. Des discussions sont en cours avec plusieurs bailleurs de fonds internationaux et régionaux pour la finalisation des opérations de financement à destination des Pme et Pmi conformément à notre volonté de soutenir activement ces entreprises du secteur privé fortement affectées par la crise actuelle du Covid-19.

Adou FAYE





Source : Oragroup a publié ses résultats financiers au 30 septembre 2020. Selon le document consulté par le Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos), le troisième trimestre 2020 est toujours marqué par la pandémie à Covid-19 qui a causé un choc sanitaire et économique sans précédent dans le monde. Malgré ce contexte difficile, le groupe a poursuivi ses efforts pour la réalisation de ses objectifs.Source : https://www.lejecos.com/Oragroup-Le-Produit-net-ba...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos