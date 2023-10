Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Orange Money et Dakar Dem Dikk: Un partenariat historique toujours au service des populations sénégalaises Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Octobre 2023 à 20:38 | | 0 commentaire(s)| Orange Finances Mobiles Sénégal, à travers son service Orange Money, souligne le partenariat avec Dakar Dem Dikk avec l’ambition de valoriser l’expertise de la société nationale pour améliorer l’expérience client dans le secteur des transports.

AmalNdjeriñ- Un partenariat fidèle à la mission d’être utile aux populations sénégalaises • Transport des Dahiras et pèlerins à l’occasion du Magal et du Gamou



Sensible aux difficultés de transport de nos concitoyens pour rallier les villes saintes à l’occasion des fêtes religieuses, Orange Money a mis, cette année, à la disposition de Dahiras et clients sélectionnés, des bus climatisés pour leur trajet aller-retour.Grâce au professionnalisme des équipes Dakar Dem Dikk, des milliers de Sénégalais, fidèles clients d’Orange Money, ont pu bénéficier d’un voyage gratuit en toute sécurité à Touba, Tivaouane et Kaolack à l’occasion du Magal et du Gamou, avec des départs à Dakar et dans les régions. Ce dispositif unique, fortement apprécié par nos clients, est une illustration concrète de la mission des deux partenaires d’être utilesaux concitoyens lors des moments importants.



• Sponsoring match de gala pour la préservation des biens publics



Sous le thème de « Aar Li ÑuBok » (préserver les biens publics), Orange Finances Mobiles Sénégal à travers son service Orange Money, a fait partie des sponsors leaders du match de gala organisé le 15 juillet dernier, opposant les collaborateurs de Dakar Dem Dikk à la génération des footballeurs de 2002. Cette participation symbolique témoigne de la volonté d’Orange Money de jouer sa partition sur des sujets d’intérêt collectif et d’apporter son soutien à la société nationale Dakar Dem Dikk.





JappaléAskanwi- Mise à disposition de codes marchand Orange Money pour faciliter le paiement des tickets



Depuis plusieurs mois, les voyageurs, clients d’Orange Money, ont la possibilité de payer leurs tickets via leur application, dans toutes les gares du Sénégal où la société Dakar Dem Dikk est présente. Facile, simple à utiliser, la solution de paiement par scan du QR Code est une véritable révolution dans le secteur des transports au Sénégal, et soulage les populations avec le double bénéfice pour le caissier qui perçoit désormais le montant exact du ticket et pour le voyageur qui n’a plus des problèmes de monnaie.



Soxalikomkom–Un partenariat encore prometteur en innovations pour simplifier l’expérience client Fidèle à la mission d’être un acteur de l’inclusion financière, digitale et sociale, Orange Money souhaite renforcer sa collaboration avec Dakar Dem Dikk avec le lancement de nouvelles solutions de ticketingpouraméliorer le quotidien de nos concitoyens. Bientôt, il sera possible pour tous les clients d’Orange Money de payer leurs tickets et/ou de renouveler leur abonnement via leur application et sans frais, évitant ainsi les longues files d’attente dans les gares. D’autres innovations seront également déployées conjointement avec les équipes de Dakar Dem Dikk pour encore simplifier la vie de nos clients et leur permettre de gagner un temps précieux.



Entreprise nationale, Orange Finances Mobiles Sénégal, demeure le partenaire de confiance, toujours à côté des acteurs de l’économie et de l’innovation financière.



#AmeuleNjarin

#Gënanoppale







Accueil Envoyer à un ami Partager