Orange: Six jours sans connexion internet

Mercredi 14 Septembre 2022

Aujourd’hui, ça fera six jours que des abonnés du réseau Wifi de la compagnie Orange sont restés sans connexion internet. Au début, le service invoquait un incident technique, informe "Le Témoin".



Pour avoir le service de réclamation, il faut s’armer de patience avant qu’à l’autre bout du fil, l’on daigne vous répondre. Toujours pour vous raconter des salades.



Et pendant que la société nous tympanise avec ses bénéfices à coups de milliards, des abonnés, eux, trinquent et voient leur travail plombé. Six jours à attendre et à s’entendre dire que votre dérangement est en cours de traitement. Il faut dire que c’est trop. Voire carrément un manque de respect.

