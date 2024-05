Ordre de Première classe de Zayed II: Alioune Ndoye, ancien Ministre de l'Environnement, décoré à Abou Dhabi

Honneur d'avoir été décoré "First Class Order of Zayed II" au nom de mon Pays et de mes collègues, en ma qualité d'ancien Ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique du Sénégal, et Président du Groupe de négociation des Pays les Moins Avancés.