Organisation CAN 2025 : Le Sénégal se lance La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement retiré l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée, vendredi dernier. Et le président de la CAF, Patrice Motsepe, attend la candidature des pays intéressés.

Le Sénégal a décidé de se lancer pour l’organisation de la Can 2025. Avant éventuellement de déposer une candidature, les autorités sportives du pays veulent faire une analyse complète de la situation, pour connaître les capacités du Sénégal à candidater. L’information a été donnée par le nouveau ministre des Sports, Yankhoba Diattara.



« Nous avons joint le président de la Fédération (Augustin Senghor, ndlr) pour disposer du cahier des charges et faire, avec les services (concernés), une analyse de la situation. Après, naturellement, nous ferons une note à la plus haute autorité du pays, qui appréciera. La vision du chef de l’Etat est de doter le Sénégal d’infrastructures sportives de classe mondiale, pour permettre au pays d’abriter n’importe quelle compétition », a confié le ministre à "L’Observateur".



Après cette analyse qui se fera incessamment, la balle sera dans le camp de Macky Sall, qui prendra une décision définitive.



Selon le directeur de la Haute compétition, Souleymane Boun Daouda Diop, si le Sénégal ne peut pas organiser la CAN seul, il pourrait s’allier avec le Mali, la Guinée et la Mauritanie.





