Organisation Can 2019: le Maroc ne sera pas candidat

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Décembre 2018 à 08:50 | | 0 commentaire(s)|

Présenté comme favori pour l’organisation de cette Can prévu en juin 2019, le Maroc ne postulera pas comme candidat.



L’information est confirmée par le ministre de la jeunesse et des Sports marocains Rachid Talbi Alami, sur la chaîne Arryadia. Alors que la Confédération africaine de football vient d’annoncer les critères que devront avoir les potentiels candidats.



L’Afrique du Sud, déjà organisateur en 2013, serait le seul candidat pour remplacer le Cameroun, destitué par la CAF il y a deux semaines.



Les fédérations africaines ont jusqu’à vendredi pour déposer un dossier. Le nouveau pays hôte de la Can 2019 sera dévoilé le 9 décembre prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos