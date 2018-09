Organisation de JOJ 2022: Le Comité exécutif du Comité international olympique (CIO) a choisi le Sénégal

Le Comité exécutif du Comité international olympique (CIO) vient de choisir, ce vendredi 7 septembre, à l’unanimité, le Sénégal pour abriter les Jeux olympiques de la Jeunesse en 2022, informe Sud Quotidien. Selon la source, il ne reste plus qu’à entériner une telle décision. Et, ce sera chose faite à Buenos Aires (Argentine), hôte de l’édition 2018 en octobre prochain.



Le Sénégal était en course avec le Botswana, le Nigeria et la Tunisie pour l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2022 que le Comité international olympique (CIO) a souhaité confier à un pays africain, avait indiqué l’instance le 3 mai 2018.



Les JOJ, rappelle-t-on, sont un événement réservé entre 3.000 à 4.000 athlètes, âgés de 15 à 18 ans. Ces Jeux d’été pour les juniors ont déjà eu lieu à Singapour (2010) et, à Nankin (2014). Tandis que la 3ème édition se tiendra du 6 au 18 octobre 2018 à Buenos Aires.



Wiwsport