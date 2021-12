Organisation de la coopération islamique: Les experts planchent sur le programme d’actions Oci-2025

A cette occasion, Dr. Ahmad Kawesa Sengendo, secrétaire général adjoint pour les affaires économiques, a donné lecture d’une allocution du Secrétaire général de l’Oci, Hissein Brahim Taha, dans laquelle il a réaffirmé l’intérêt

d’établissement d’un programme de base pour le développement multidimensionnel, tel que le Programme d’action Oci-2025, dans le contexte des défis récents et des crises majeures connus par le monde musulman.



Le Programme d’action Oci-2025 étant à mi-parcours, dans une phase critique, a souligné le Secrétaire général, il importe de procéder à une analyse approfondie de l’état d’avancement de sa mise en œuvre au niveau des Etats afin de faire la lumière, entre autres, sur les réussites enregistrées, les enseignements tirés, les défis rencontrés et les initiatives à prendre à l’effet de les remporter.





Le rapport présenté à la réunion, a-t-il précisé, indique que des progrès notables ont été réalisés en termes de mise en œuvre du Programme d’action Oci-2025 dans plusieurs domaines prioritaires, y compris le commerce intra-Oci, le tourisme, l’investissement, l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’éducation, la santé, la bonne gouvernance, les droits de l’homme, la science, la technologie et l’innovation, l’autonomisation des femmes, les technologies de l’information et de la communication, etc.



Il convient de rappeler que le Programme d’action Oci-2025, qui a été entériné par le 13ème Sommet islamique, à Istanbul, en 2016, est venu relayer le Programme d’action décennal (Pad) initié par la troisième session extraordinaire de la Conférence islamique au Sommet, tenue à Makkah Al-Moukaramah, en décembre 2005.



