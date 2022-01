Organisation du scrutin, dysfonctionnements, achat de consciences...: Les bonnes et mauvaises notes attribuées par Wanep Malgré de nombreux dysfonctionnements constatés, le Réseau ouest-africain pour l’édification de la paix (Wanep) est satisfait du déroulement des élections locales. En conférence de presse hier, il a fait de nombreuses recommandations aux acteurs du processus électoral.

Au lendemain des élections locales du dimanche 23 janvier 2022, le Réseau ouest-africain pour l’édification de la paix (Wanep) a évalué le déroulement du scrutin. Ces élections, malgré le climat tendu de la campagne, se sont globalement bien déroulées sur toute l’étendue du territoire national. Wanep et ses partenaires ont déployé 160 moniteurs de la violence et observateurs sur toute l’étendue du territoire national.



Selon la présidente de la cellule de veille électorale de Wanep / Sénégal, ils ont reçu de ces observateurs, des informations leur permettant de faire des constats sur le déroulement du processus. De l’exploitation des 835 rapports des observateurs déployés, explique Adjaratou Wakha Aïdara, qui a présidé une conférence de presse hier, il ressort que le scrutin s’est globalement bien déroulé.



Il a été noté une bonne affluence dans les bureaux de vote observés, la présence des forces de sécurité a été effective dans tous les centres dans leur quasi-totalité. Le Wanep a également relevé la mise à la disposition du matériel électoral, le respect des procédures d’ouverture, la forte présence des femmes et des jeunes, en plus d’un climat social apaisé.



Toutefois, souligne Mme Aïdara, ils ont constaté quelques dysfonctionnements et incidents, sans être de nature à corrompre la sincérité du scrutin. Il a été noté un démarrage tardif ou des suspensions temporaires des opérations de vote dans certains bureaux. Il y a eu aussi des tentatives d’influence du vote des électeurs dans certains centres de vote, des bulletins de vote de localités retrouvés dans d’autres. Madame Aïdara souligne que des bulletins de vote communaux ont malencontreusement été mis dans l’urne destinée aux bulletins départementaux et des pratiques d’achat de consciences ont été observées.



Malgré cela, le Wanep salue la participation satisfaisante des électeurs au scrutin, le vote qui s’est déroulé dans le calme, la paix et la sérénité, entre autres. L’organisme considère que l’amélioration du processus électoral nécessite la restauration d’un climat de confiance entre les acteurs, le dialogue et la concertation dans la définition des règles du jeu électoral et la facilitation de l’accès au fichier électoral à tous les acteurs politiques en compétition.



Au regard de ces constats, le Wanep recommande à tous les acteurs, d’adopter une attitude citoyenne par un respect scrupuleux de la loi, d’éviter la diffusion de rumeurs afin de garantir une période postélectorale apaisée. Il conseille également de s’abstenir de toute forme de désinformation, de manipulation et d’appel à la violence.



A la Direction générale des élections (DGE), il est demandé de renforcer les campagnes de communication sur l’ouverture des inscriptions sur les listes électorales, le retrait des cartes d’électeur, sur les techniques de vote et les changements apportés sur la carte électorale.



Mais aussi, de renforcer les formations des forces de sécurité et des membres des bureaux sur le Code électoral, notamment sur les rôles et responsabilités de chaque acteur, sur les dispositions relatives aux personnes vivant avec un handicap. A la Commission électorale nationale autonome (Cena), il est demandé de communiquer de façon plus large et proactive sur son implication dans le processus, au regard des pouvoirs que lui confère la loi.













