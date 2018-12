Organisation du combat Modou Lô-Balla Gaye 2: Gaston Mbengue en retrait, IACOM prend les commandes La structure Iacom, partenaire de Gaston Production pour le combat Balla Gaye 2-Modou Lô, est désormais l’organisatrice attitrée du duel. Issa Ndiaye, chargé du marketing et de la communication, a d’ailleurs acheté une licence au Cng, dans l’unique but d’organiser des combats dans la saison. Ce qui ne gêne nullement Gaston Mbengue, qui souligne avoir tout légué à cette structure partenaire, avec sa nomination au Cng, pour éviter tout amalgame.



Issa Ndiaye Iacom : «nous avons acheté une licence, naturellement, c’est pour organiser des combats»



Maintenant, c’est Iacom qui gère le combat Balla Gaye 2-Modou Lô. Le promoteur de la revanche du siècle entre Balla Gaye 2 et Modou Lô, prévue le 13 janvier à l’arène nationale, Gaston Mbengue, coopté par le ministre des Sports dans le nouveau bureau du Cng, a décidé de tout léguer à la structure Iacom (communication), qui ne s’occupait que de la promotion et du sponsoring du combat.



Issa Ndiaye et son équipe ont désormais la lourde responsabilité d’assurer l’organisation du combat. Il a déjà acheté une licence au niveau du Comité national de gestion de la lutte sous la bénédiction de Gaston Mbengue. «Effectivement, je confirme que nous avons acheté une licence de promoteur au niveau du Cng», révèle Issa Ndiaye.



Active jusque-là dans l’évènementiel, la structure Iacom a pour objectif d’organiser des combats de lutte cette saison. «Naturellement, si on a une licence qui a une validité d’un an, c’est pour organiser des combats. Pour le moment, nous avons dans nos plans de faire quelque chose pour cette saison», souligne le Directeur général d’Iacom.



Pour sa part, Gaston Mbengue s’est réjoui de la décision de cette structure d’investir dans la lutte. «C’est un partenariat Gaston Production et Iacom qui organise le combat Modou Lo-Balla Gaye 2, mais la licence est bien au nom de Iacom», a fait savoir le patron de Gaston Production.



Gaston : «c’est gênant de voir mon nom dans la production et à la fois au Cng, donc j’ai tout laissé à Iacom»



Sur les raisons qui l’ont poussé à agir de la sorte, Gaston Mbengue parle d’une question de neutralité. «Du moment que je suis membre du Cng de lutte, je veux être un peu clean avec eux. On ne peut pas être juge et partie. C’est un peu gênant de voir mon nom dans la production et à la fois au Cng», explique le Don King. Une pratique qui n’est pas nouvelle dans le milieu. «J’ai déjà utilisé le nom de mon fils pour avoir une licence et produire des combats», ajoute Mbengue.



Affirmant avoir encouragé Iacom à acquérir une licence, l’ancien président de Ndiambour affirme qu’il est temps de céder la place aux nouveaux. «Gaston Production a fait son temps, nous sommes là depuis très longtemps. Comme Iacom fait bien le travail, j’ai voulu sortir le nom de Gaston Production dans tout ça et tout laisser à cette structure», explique Gaston Mbengue qui poursuit : «il gère tout, même les dossiers de sponsoring. Je m’occupe juste de la rédaction des lettres, c’est tout».



Pour rappel, Balla Gaye 2 et Modou Lô aura lieu finalement le 13 janvier. Les deux lutteurs vont effectuer un face-à-face demain samedi 15 décembre 2018, à Kaolack, après un premier renvoi en raison du décès du Président directeur Général du groupe Walfadjri, Sidy Lamine Niasse.













Les Echos

