Organisation mondiale du tourisme: Le Sénégal marque son retour Selon le ministère du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, le Sénégal a été élu au Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du Tourisme (Omt), pour la période 2019 – 2023.



Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019

Présence…



« A travers, sa présence au sein du Conseil Exécutif, le Sénégal se fera le porte-voix de cette Afrique en transformation structurelle, qui fait du tourisme, un levier pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030 et la réalisation de l’Agenda 2063 », confie le ministre.



Compétitivité…



D’après le ministère du Tourisme, la compétitivité des entreprises, la création d’emplois en faveur des femmes et des jeunes, la promotion de l’entrepreneuriat, le renforcement des capacités, la formation professionnelle, l’exploitation de la technologie et l’innovation, la modernisation des services, la digitalisation, les investissements touristiques, le développement des infrastructures, l’amélioration de l’environnement des affaires sont autant de thématiques que notre pays portera au cœur des travaux de l’Omt.



Orientations…



« Par sa présence à ce Comité, notre pays donnera des orientations pour la mise en place et le renforcement des politiques et des stratégies en faveur de la compétitivité du tourisme et des destinations », a poursuivi le ministre.

