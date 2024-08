Orientation baissière des indicateurs clés de la BRVM en début de semaine.

La valeur des transactions est ainsi passée de 1,109 milliard FCFA la veille à 499,066 millions FCFA ce lundi 5 août 2024.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 42,331 milliards à 8 935,424 milliards FCFA contre 8 977,755 milliards FCFA la veille.



Celle du marché obligataire a connu aussi une baisse de 28,64 milliards, passant de 10 317,725 milliards FCFA la veille à 10 289,085 milliards FCFA ce lundi 5 août 2024.



Tous les indices ont enregistré une baisse. L’indice BRVM composite a ainsi cédé 0,47% à 240,18 points contre 241,32 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une régression de 0,50% à 120,19 points contre 120,79 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige est en baisse de 0,24% à 110,60 points contre 110,87 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 720 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 2,78% à 5 550 FCFA), BOA Niger (plus 2,76% à 5 395 FCFA), Oragroup Togo (plus 2,64% à 1 945 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (plus 2,08% à 3 930 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d’Ivoire (moins 7,46% à 6 015 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 6,94% à 1 005 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 4,65% à 410 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 4,62% à 2 480 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,68% à 655 FCFA).

Oumar Nourou