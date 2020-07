Orientation des bacheliers dans le privé: L’IGE pointe un "gouffre financier" de plus de 30 milliards FCfa

Ils sont 40 108 étudiants sur 227 918 à être orientés dans les établissements publics d'enseignement supérieur entre 2013 et 2018, rapporte Seneweb. Ce qui paraissait, à l'origine, être un remède s'est vite transformé, pour dire le moins, en un véritable gouffre financier.



Selon le rapport 2018-2019 de l'Inspection générale d'État (Ige) consulté par "Le Quotidien", de 2013 à 2017, 23 585 389 000 FCfa de crédit budgétaire ont été alloués aux établissements privés d'enseignement supérieur (Epes). Sans oublier un reliquat de 4,456 milliards FCfa à éponger et 2, 673 milliards FCfa versés en termes de bourses aux étudiants orientés dans les établissements privés d'enseignement supérieur.





