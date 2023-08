Orientation des nouveaux bacheliers: Campusen ouvert ce lundi

La Direction générale de l’Enseignement supérieur du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation informe les nouveaux bacheliers 2023 que la plateforme CAMPUSEN sera accessible aux titulaires du baccalauréat sénégalais 2023 à partir du lundi 14 août 2023, relate leSoleil.sn.



A l’en croire les demandes de préinscription et d’admission dans les établissements publics d’enseignement supérieur du Sénégal (universités publiques et instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP)) sont faites sur le site orientation.campusen.sn selon un programme bien établi par le MESRI. Du lundi 14 août 2023 au dimanche 03 septembre 2023 à 23 h 59′; délai de rigueur.



Ainsi les nouveaux bacheliers sont appelés à créer un compte afin d’obtenir un numéro d’Identification Nationale de l’Etudiant (INE). Après ils feront leurs choix d’orientation, munis de leur INE, dans les différentes filières des établissements publics (universités publiques et Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP).