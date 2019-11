Orientation des nouveaux bacheliers : les étudiants confrontés à un bug du système informatique Campusen Le Directeur de l’enseignement supérieur, Amadou Abdoul Sow, a tenu une conférence de presse ce weekend pour annoncer que les nouveaux bacheliers devaient recevoir un SMS, samedi soir, leur indiquant dans quelles filières et universités ils ont été orientés. Il avait également invité ces étudiants à s’acquitter du paiement d’un montant de 25 000 francs pour valider cette orientation. Il avait également souligné qu’ils avaient un délai d’une semaine pour accomplir cette formalité, faute de quoi, leur place serait octroyée à d’autres étudiants.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 13:35

Sauf que des étudiants ont reçu plusieurs sms contradictoires concernant leur orientation en raison d’un bug du système informatique Campusen. Il s’y ajoute qu’ils connaissent des difficultés pour payer les 25000 francs requis, selon le mode de règlement indiqué, en raison du même problème. Aussi, leurs parents, affichent-ils leurs inquiétudes, à cause du délai assez court fixé par les autorités pour se conformer aux directives et valider leur orientation.

