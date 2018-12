Origine des fonds qui financent les activités des « Karimistes »: Synergie républicaine réclame l’ouverture d’une enquête

Mohamed Diagne et ses camarades de Synergie républicaine (Sr) se sont réunis, avant-hier, en Bureau politique. Ils demandent au ministre de l’Intérieur d’ouvrir une enquête « sur l’origine des fonds qui financent la mobilisation et l’activisme des mouvements dits ‘’Karimistes’’ au moment où leur leader reste devoir au peuple sénégalais 138 milliards qui pourraient éponger une bonne partie de la dette dont celle due aux établissement privés et aux fournisseurs de l’Etat ».



Le parti du directeur de la Formation et de la Communication au ministère de l’Education nationale, ne manque pas de demander à « ceux qui spéculent sur l’auteur du dernier livre consacrant l’autobiographie du chef de l’Etat, d’arrêter de plaisanter ». « Tous les spécialistes de la langue française qui suivent le Président Macky Sall, à l’oral déjà, peuvent témoigner qu’il use d’une expression soutenue et pour un scientifique de surcroît. Alors, respectez-nous messieurs, de Senghor à Macky Sall, le Sénégal n’a connu que des Présidents intelligents et intellectuels », soutiennent M. Diagne et Cie.



Il faut relever que Synergie républicaine a retenu la date du 30 décembre 2018, pour investir son candidat à l’élection présidentielle, Macky Sall, à Thiès.



