Orpaillage à Kédougou: 4 morts et un blessé grave dans un éboulement

Quatre morts et un blessé grave ! C'est le bilan d'un éboulement de terre sur un site d'orpaillage de Bantako, à 30 kilomètres de Kédougou. C'est ce que rapporte la Rfm. Le drame a eu lieu ce mercredi vers 19 heures.



Les barrières qui retenaient le sable tout autour d'une mine artisanale, ont cédé au moment où les victimes étaient à l’intérieur. Les corps ont été évacués par les éléments de la Brigade des sapeurs-pompiers au centre de santé de Kédougou.

