Orphelinat des P. A : Ndèye Awa Sadio, une femme de cœur au service des enfants C’est à l’Unité 11 des Parcelles que nous l’avons trouvée. Dans son orphelinat qui accueille pas moins de 76 enfants depuis 2009, âgés de 0 à 14 ans. Des orphelins et des enfants dont les parents sont en difficulté y ont trouvé refuge.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2019 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

Mais Pour Ndèye Awa Sadio, plus qu’un sacerdoce, c’est une dévotion que de prendre soin de ces enfants. « C’est un plaisir que de prendre soin des enfants, surtout quand il s’agit d’orphelins. Nous essayons juste de leur apporter notre soutien. Une sorte de dévotion pour nous », dit la dame au grand cœur. Dans son orphelinat des bébés qui viennent de naître, dont certains sont malades ou souffrent de malformations. Mais tous jouissent de l’amour de leur et la bienveillance leur marraine.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos