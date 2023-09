Où est Alioune Sarr, candidat à l'élection présidentielle ? Des questions subsistent après sa tournée en Casamance La campagne électorale au Sénégal est actuellement en plein essor en prévision des élections présidentielles de 2024, et les électeurs sont en attente de signes de la part des candidats. Parmi les candidats, Alioune Sarr est un nom qui a suscité de l'intérêt et de l'attention. Cependant, des interrogations commencent à émerger concernant sa localisation après sa tournée en Casamance.



Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2023 à 05:52 | | 0 commentaire(s)|

-Alioune Sarr est soutenu par la Convergence pour une Alternative Progressiste (CAP2024), une plateforme politique qui vise à rassembler diverses initiatives de soutien à sa candidature. La CAP2024 a clairement exprimé son ambition de conquérir le pouvoir en 2024 avec une vision pour un Sénégal de paix et de solidarité au sein d'une Afrique intégrée.



Parmi les propositions ambitieuses de la CAP2024 figurent des réformes institutionnelles visant à équilibrer les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Ces réformes incluent des limites de mandats présidentiels, l'incompatibilité entre la présidence de la République et le statut de chef de parti politique, et la création d'une Cour Constitutionnelle pour renforcer le contrôle de la constitutionnalité des lois.



Cependant, alors que les discussions autour de ces réformes se poursuivent, des questions sont soulevées quant à la localisation actuelle d'Alioune Sarr. Des informations suggèrent qu'il n'a pas été retrouvé à Touba après sa tournée en Casamance, ce qui alimente les spéculations et les préoccupations parmi ses partisans et les électeurs.



Il est essentiel de noter que la période précédant une élection est cruciale pour les candidats, car c'est le moment où ils cherchent à gagner la confiance des électeurs en partageant leurs visions et en établissant un dialogue ouvert. La question de la localisation d'Alioune Sarr soulève des interrogations sur sa capacité à continuer sa campagne de manière transparente et à rester en contact avec les électeurs.



Dans cette période cruciale, les électeurs attendent des réponses et des signes de la part d'Alioune Sarr et de la CAP2024. La transparence et la communication ouverte avec les électeurs sont essentielles pour établir la confiance et permettre aux électeurs de prendre des décisions éclairées lors des élections présidentielles de 2024.



Il reste à voir comment Alioune Sarr et sa campagne répondront à ces interrogations et maintiendront le momentum à l'approche des élections. Les électeurs sénégalais continueront de suivre de près ces développements politiques importants.

