Où iront l'inculture, le banditisme et le vandalisme de Barthélemy Dias? Décidément M. Diaz symbolise la honte de ceux qui ont voté en sa faveur et pour tous les sénégalais. Rien de surprenant connaissant, la nature de l'homme et son niveau intellectuel très bas en matière de gouvernance et des principes sacro-saints qui sous-tendent une République.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Novembre 2022

Trois actes de Monsieur Dias au courant de l'année 2022 renseignent à suffisance sur l'urgence de freiner les idioties de Barthélemy Diaz. Il n'agit et ne se nourrit que de la violence. Son lointain prédécesseur en l'occurrence Me Lamine Guèye doit naturellement avoir très mal dans l'au-delà où, il se trouve. Le premier avocat d'Afrique noire connu pour son éloquence, sa finesse et son élégance républicaine.



Primo: Ayant mal respecté la parité sur la liste départementale de leur coalition à Dakar, le sieur Dias ne trouve rien d'autre que s'attaquer à la Direction Générale des Élections et aux hommes de tenue préposés à la sécurité. Cette image hideuse a fait le tour du monde faisant de sa personne le nain intellectuel qui ne croit qu'à la force et la bravade des lois et règlements de la République.



Secondo: le sieur Dias ne s'arrêtant pas en si bon chemin, a arraché les micros et pupitres de l'Assemblée nationale, le jour de l'installation de la quatorzième législature le 12 septembre 2022. Il s'est tout seulement ridiculisé en devant la risée de la chambre basse du parlement et de tous les sénégalais. Son attitude ignoble et blâmable pousse le Chef à la sortie pendant un discours à la nation, le 16 septembre 2022, rappelant les limites rouges qu'il ne faudrait pas franchir dans une démocratie normale et normée. Barthélemy Diaz est la créature la plus immonde qu'une République n'ait jamais connue.



Tertio: le comble a été, ce mardi 8 novembre où le sieur Dias déchire publiquement l'arrêté du Ministre de l'Intérieur rappelant l'interdiction du port des tenues des forces de défense et de sécurité et des cagoules. Ayant le banditisme dans le sang, l'homme s'est senti visé par la mesure alors que celle-ci s'adressait à tous les sénégalais agissant de la sorte. Il est grand temps de protéger nos institutions de personnes ramant à contre courant de celles-ci.



Il faut que l'État agisse promptement et pendant qu'il est temps face à l'irresponsabilité, l'inculture et la bravade de certains hommes politiques tapis dans l'ombre, et qui travaillent jours et nuits à installer le chaos et le déluge.



Honorable Mara Diop

Conseiller Économique Social et Environnemental

Responsable APR Ndindy

