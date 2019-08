Ouakam : Serigne Mbaye Thiam annonce des sanctions contre l’entreprise qui a bouché les canaux d'évacuation Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam a effectué une tournée au quartier Touba Ouakam, à Dakar, où de grosses inondations ont été notées après les fortes pluies tombées dans la nuit du mercredi à jeudi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 14:11 | | 0 commentaire(s)|

Après sa visite de terrain, Serigne Mbaye Thiam a déploré le comportement de certaines personnes, notamment une entreprise qui avait déposé des gravats et des remblaies qui ont obstrué les canaux d’évacuation dans la zone.

Aussi, a-t-il relevé, « il y a des interventions humaines qui ont fait que l’eau a dévié de sa voie normale. Une entreprise a jeté des gravats et des remblaies. Des ordures ont été jetées dans les canaux. Nous avons même trouvé des chaises », a-t-il déploré.

Dans tous les cas, a-t-il informé, « une ouverture a été trouvée et l’eau commence à être évacuée. Mais nous allons situer toutes les responsabilités et les fautifs seront sanctionnés », a-t-il dit sur la RFM.



