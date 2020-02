Ouakam : les aveux glaçants du maître coranique accusé de viol et pédophile

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Février 2020 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|

Arrêté par la Sûreté urbaine (Su) pour des faits de pédophilie, de viol, de pratiques sataniques... datant de 1999, à Ouakam, "Ouztaz" M. A est passé aux aveux. Selon les informations exclusives de Libération online, il a reconnu les faits et exprimé ses "regrets"... Il a affirmé qu'à l'époque il aurait été possédé par le...diable. Le maître coranique pédophile a expliqué en détails comment il faisait croire à ces jeunes victimes qu'en abusant d'elles, il les... purifiait. Malgré les pressions, ce monstre a été déféré au parquet depuis jeudi et le Procureur a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour identifier toutes les autres victimes présumées.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos