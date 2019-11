Ouakam: ravitaillées par Baye Fall, un taximan, deux Guinéennes vendaient du chanvre indien Fatoumata et Aïssata Bâ ne vendaient pas que de la nourriture au bord de la route, à Ouakam. Les deux dames, Guinéennes, refilaient également du chanvre indien, à l’insu de leur mari, établi en Guinée. Elles étaient ravitaillées par un taximan, Baye Fall, activement recherché actuellement. Elles ont été alpaguées par la gendarmerie de la Foire et déférées au parquet le 5 novembre dernier.

