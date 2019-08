Oubli: La Plateforme «Bambey Debout» demande plus de considération à Macky Sall Le Président de la République, Macky Sall, en dépit de ses nombreuses performances électorales, Bambey n’a pas bénéficié d’un retour de l’ascenseur. Pour dire que cette localité n’a pas été récompensée au prorata des efforts consentis pour le régime en place. Tel est le constat fait, récemment, par la Plateforme «Bambey Debout».

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 18:45 | | 0 commentaire(s)|

«Depuis 2012, nous gagnons toutes les élections. Au début, nous contrôlons sept communes parmi les douze existantes au niveau départemental. Mais, aujourd’hui, grâce à notre leadership et notre dévouement sans faille, nous avons réussi à rendre tout le département de Bambey marron-beige.



A ce jour, toutes les Communes sont contrôlées par le parti présidentiel. A la dernière présidentielle, nous avions gagné haut la main. Toutes les localités, jadis rebelles, sont finalement tombées dans le "Macky" », retrace la Plateforme « Bambey Debout ».



« Tout cela ne doit rester vain », a fait savoir Mamadou Ndiaye dit «Ndiaye Bambey», un des responsables de ladite Plateforme. Le jeune responsable de l’APR dans le Baol, de crier son amertume : «Nous avons mouillé nos maillots pour le triomphe de la cause présidentielle. Le seul hic, c’est que nous ne sommes pas récompensés à la hauteur des actions si chèrement déployées.



Notre département regorge de talents sûrs, de cadres aguerris pour être promus à n’importe quel poste. Nous ne comprenons pas cette attitude de mépris et ce manque de considération notoire. Sur ce, nous interpellons directement le Chef de l’Etat pour y apporter des solutions le plus rapidement possible », a invité Ndiaye Bambey.











Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook