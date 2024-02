Ouest-Foire sécurisé par la Gendarmerie

Les images d’agresseurs dépouillant en pleine journée des résidents du quartier Ouest-Foire ont révulsé plus d’un citoyen. Les agresseurs profitent d’un no man’s land jouxtant les limites du quartier Ouest-foire et du mur de l’aéroport Léopold Sédar Senghor qui donne sur un grand espace recouvert de bric et de broc pour dépouiller en toute impunité ceux qui osent emprunter ce raccourci pour rejoindre le quartier Ouest-Foire, raconte LeTémoin.



Face à une telle situation, le général Moussa Fall a mis en branle ses hommes qui ont lancé un assaut pour nettoyer de fond en comble les lieux. «Suite à de récurrentes agressions constatées dans le quadrilatère Khandar, ancienne piste, Vdn et les Almadies, la compagnie de Dakar a déployé un important dispositif, ce 25 février 2024 entre 05h et 08h. L’opération a entraîné plusieurs arrestations et le démantèlement de plusieurs abris de fortune», renseigne la gendarmerie nationale, détaille le journal.



Bilan de l’opération : 72 personnes interpellées dont 26 femmes, 68 Sénégalais 03 Bissau guinéens, 01 Guinéen. Il y a eu aussi 04 motos immobilisées, 10 abris de fortune détruits. L’enquête est en cours et les opérations se poursuivent. Chapeau au teigneux général Moussa Fall et à ses hommes.