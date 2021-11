Ouf de soulagement à Diamaguene-Sicap Mbao: Le commissariat de police sera inauguré, ce mardi

Il s’agit de l’inauguration d’un Commissariat de police que les populations de cette banlieue dakaroise réclamaient et attendaient depuis des années. Chose faite ! En compagnie du patron de la police, le Général Seydou Bocar Yague, le ministre de la l’Intérieur va livrer le Commissariat de police de Diamaguene-Sicap Mbao aux citoyens épris de justice et de sécurité.



La construction suivie de l’inauguration de ce Commissariat, entrent dans le cadre des facteurs et leviers de l’Etat pour rapprocher davantage la Police des populations.



Et surtout, pour la police de proximité devenue une réalité palpable dans toutes les localités du pays, comme l’avait si bien juré le général Seydou Bocar Yague dans sa feuille de route, lors de sa prise de commandement.







