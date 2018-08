"Oui j’ai couché avec elle, mais elle était consentante", raconte le sénégalais accusé de viol en Italie

Il défraie la chronique en Italie et le Ministre de l’Intérieur, le très populiste Mattéo Salvini l’a même traité de « ver de terre ». Le Sénégalais Mamadou Guèye, accusé de viol d’une jeune fille de 15 ans conteste les faits et parle de consentement. «Oui j’ai couché avec elle, mais elle était consentement », a-t-il lors de son interrogatoire.



Une version que son avocat a tenté de bétonner lors de son entretien avec les médias. « Je crois en fonction des résultats de l’interrogatoire qu’il est constant que la relation était consensuelle. Ce qui exclut toute violence sexuelle. La version fournie par lui, est plus cohérente que les preuves circonstancielles dans les actes, plus cohérente également dans la version, donnée par la personne victime.»



Cependant, selon les enquêteurs, les preuves contre M. Guèye, appelé aussi « Mario » pour sa ressemblance avec le footballeur Balotelli, sont accablantes. Et son passé ne plaide pas en sa faveur. Guèye, déjà connu des fichiers de la Police pour une série de délits est qualifié de violent et agressif.



Pour ne rien arranger les choses, Vox populi qui donne l’information révèle que la municipalité de Jesolo où a eu lieu le présumé viol, a décidé de se constituer partie civile dans cette affaire. La décision a été prise par la réunion du Conseil municipal en session extraordinaire hier, renseigne le journal. C’est dire que notre compatriote est mal barré.