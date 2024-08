Oumane Sonko veut une appropriation du « PROJET » par les Sénégalais

Le Projet doit être approprié par les Sénégalais. C’est la forte conviction d’Ousmane Sonko, leader de Pastef et Premier ministre qui rencontrait ce mardi des artistes musiciens qui avaient soutenu le Pastef. Il a souligné que la réussite du Projet devenu programme national dépend du degré d’adhésion populaire. Selon lui, il est crucial que chaque citoyen comprenne la direction que va prendre l’État dans les années à venir pour pouvoir contribuer efficacement à la réalisation des objectifs fixés. « Celui qui ne sait pas où tu vas ne peut pas t’accompagner. Donc, la réussite du « PROJET » dépendra du niveau d’appropriation populaire », a déclaré Ousmane Sonko, informe LeTémoin.



Il a insisté sur l’importance de faire du « PROJET » une vision partagée par tous, au-delà des individus ou des groupes particuliers. Pour renforcer cette appropriation, le Premier ministre a annoncé l’organisation prochaine d’ateliers de formation et d’information à travers le pays. Ces sessions auront pour but de recueillir les avis des citoyens afin de garantir une compréhension commune du « « PROJET » et de s’assurer que chacun puisse contribuer à son succès. « Il est fondamental que les citoyens aient une compréhension claire des attentes et des objectifs de cette vision », a-t-il ajouté. Évoquant la pertinence du « PROJET » en tant que référentiel politique du régime actuel, Ousmane Sonko s’est réjoui des résultats obtenus en seulement quatre mois, comparant cette réussite au Plan Sénégal Émergent (PSE) de l’ancien gouvernement.



Il a promis de présenter prochainement les résultats de sa vision, articulés autour de trois grands axes. Ousmane Sonko a également salué l’engagement des artistes dans la défense des causes communes, soulignant leur rôle important dans la sensibilisation et la mobilisation des masses. Il a invité chaque citoyen à faire du développement du pays une priorité personnelle, appelant au culte du travail et du civisme.