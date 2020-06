Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Oumar Diop, expert financier et Project Manager Certifié: L’ingénieur polytechnicien allie avec aisance les domaines et technique, et financier Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juin 2020 à 19:53 | | 0 commentaire(s)| Oumar Diop se décrit comme "ingénieur polytechnicien, expert financier et Project Manager Certifié (PMP). L’expert à cumulé plus de 22 ans d'expériences dans le senior management de banque et le financement des projets".

L’actuel Directeur Général de Envol Capital SAS, Oumar Diop dirige un holding d'investissements, détenant des titres dans des Sociétés, Projets structurés pour entreprendre et développer pour le compte du secteur public et privé en Afrique.



L'homme élégant a eu à être Directeur Technique de la Sipres (une société immobilière de la place), pour ensuite se diriger vers Shelter Afrique (un très grand organisme de financement en Afrique). Il a occupé successivement dans cette entreprise, les postes de Senior Investment Officer, Régional Business Manager au Nigéria, Directeur du Portefeuille et des Projets et Directeur Général Adjoint (son dernier poste dans cette structure).



Oumar est d'une polyvalence rare, alliant le domaine technique et financier avec aisance. Tout ça aidé par son MBA, obtenu à l'Université Senghor à Alexandrie et son diplôme d'ingénieur en Génie Civil, décroché à l'École Polytechnique de Thiès.





