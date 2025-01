Oumar Diop, membre de la coalition Diomaye Président, interpelle Monsieur Barthélémy Dias

« Peut-être faudrait-il effectivement revenir sur la définition de l'Héritage, en lien avec le développement des infrastructures, la formation des jeunes, et la découverte de nouveaux métiers dans les domaines de la technologie et des opérations. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) ne sont pas un simple événement ponctuel ; ils constituent une opportunité unique pour renforcer durablement les infrastructures sportives et stimuler l'innovation dans divers secteurs.



Prenons l'exemple de sites emblématiques comme le stade Iba Mar Diop, la piscine olympique de Dakar et la caserne Samba Diéry Diallo, désormais délocalisée à Diamniadio, qui font ou feront l'objet de rénovations considérables. Ces travaux ne visent pas seulement à accueillir les compétitions, mais à doter la ville d'infrastructures modernes et de qualité. Ces investissements prépareront Dakar à l'événement, tout en garantissant un héritage tangible et durable pour les générations futures.



La création d'emplois constitue un autre levier essentiel. La préparation et la réalisation des JOJ génèrent de nombreuses opportunités d'emploi, temporaires ou permanentes, dans des secteurs variés tels que la construction, le tourisme, la sécurité et les services. Cela contribuera à réduire le chômage local, notamment chez les jeunes, tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques.



L'attraction touristique représente également un axe clé. En accueillant des athlètes, des spectateurs et des officiels venus du monde entier, Dakar se positionne sur la scène internationale. Cela entraînera une augmentation des revenus dans des secteurs comme l'hôtellerie, avec des contrats signés avec des hôtels 3, 4 et 5 étoiles à Dakar, Diamniadio et Saly, au grand bénéfice du tourisme sénégalais, mais aussi dans la restauration et les transports. Ce rayonnement contribuera à mobiliser tous les acteurs du secteur touristique au Sénégal. À long terme, cette visibilité pourrait faire de Dakar, une destination touristique de plus en plus reconnue, renforçant ainsi l'économie locale.



L'héritage, c’est aussi la Maison du Cuir, un vieux rêve des professionnels du cuir. La réhabilitation du Stade Iba Mar Diop a permis de sortir cette activité de l'informel, offrant ainsi une nouvelle opportunité économique et sociale à cette filière.



L'héritage inclut aussi la participation active et la modernisation du secteur public, avec des structures telles que la SENELEC, SENUM, ARTP dans le secteur de l'énergie et des télécommunications, ou encore DDD, CETUD, SETER dans le domaine du transport et d'autres partenaires publics de livraison, à savoir la SONAGED, ASPT, SAPCO, APIX. Ces réformes renforcent les capacités du pays à répondre aux défis du futur.



L'investissement privé joue également un rôle déterminant. Les JOJ offrent aux entreprises, une occasion d'investir dans des secteurs stratégiques, comme la santé et le sport, à travers des initiatives telles qu'“Impact Spark”. Ces investissements ne visent pas seulement à financer l'événement, mais aussi à instaurer des partenariats durables qui bénéficieront à la ville et à la région, à long terme.



Enfin, l'impact éducatif des JOJ est fondamental. En engageant près de 900 000 jeunes dans des programmes éducatifs fondés sur les valeurs olympiques, Dakar 2026 aura un impact majeur sur la formation de la jeunesse. Cela contribuera à la création d'une génération plus instruite, plus engagée et mieux préparée, à participer activement à l'économie du pays, en développant une main-d'œuvre qualifiée et dynamique.



Ainsi, les JOJ ne sont pas seulement un événement sportif, mais un véritable moteur de transformation durable pour Dakar et le Sénégal, avec des retombées positives sur les plans économique, social et culturel."













Oumar Diop,

Membre de la coalition Diomaye Président