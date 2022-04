Oumar Gueye : « Beaucoup d’eaux sont drainées vers le marigot de Mbao » Bientôt les hivernages et le spectre des inondations planent sur beaucoup de localités. Keur Massar a été fortement touché ces dernières années. Pour soulager les populations, le gouvernement avait lancé le Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (Progep). Depuis le début de ce projet, une bonne partie des eaux est drainée vers le marigot et dans la forêt classée de Mbao. A quelques mois de l’hivernage, les populations de cette localité vivent la peur au ventre. Mais le ministre des collectivités territoriales tente de les rassurer.



“Ce qu’il faut comprendre c’est que dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal de lutte contre les inondations qui a produit beaucoup d’effets positifs si nous nous référons à 2012 et des difficultés qu’on avait pour pouvoir vivre cette situation. C’est pour cette raison qu’il y avait ce plan décennal exécuté par le ministère de l’eau et de l’assainissement”, a déclaré le ministre pour camper le débat. “Nous savons que beaucoup d’eaux sont drainées vers le marigot de Mbao”, reconnaît le ministre qui précise que cette eau ne reste pas dans le marigot de Mbao.



Alors le Progep sera la solution miracle qui permettra d’éviter que Mbao ne devienne un Keur Massar bis. “Dans le cadre de la mise en œuvre du Progep 2 qui a comme centre Keur Massar. Ce Progep est un programme global avec des canalisations, des bassins de stockage. Mais également il y aura un traitement particulier pour le marigot de Mbao”, déclare Oumar Gueye lors de la 9e édition du gouvernement face à la presse. Avant de préciser que c’est un projet très structurant avec l’appui de la banque mondiale.



Mais pour le moment, ce travail n’a pas encore démarré selon le porte-parole du gouvernement. “La phase étude est en cours au niveau de l’agence de développement municipal”, précise Oumar Gueye. Le ministre rassure que le gouvernement est entrain de prendre à bras le corps cette question liée aux inondations.



Aliou Ngom

