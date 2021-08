Oumar Gueye: "Malgré les dégâts qu’elle cause, l’eau également est source de développement..."

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires a tenté d’apporter des réponses aux nombreuses interrogations, suite aux inondations nées des récentes pluies sur Sud Fm.



Pour Oumar Guéye, indique L'Asnews, malgré les dégâts, la pluie est une nécessité. « Malgré les dégâts qu’elle cause, l’eau également est source de développement. Nous avons besoin de pluie », a indiqué le ministre.



Interrogé sur la capacité du gouvernement à régler définitivement cette question des inondations, Oumar Guéye a évoqué le plan décennal (2012-2022) qui aurait, selon lui, pris en charge un certain nombre de problèmes liés à ce phénomène.



« Pour la première fois au Sénégal, avec l’avènement du président Macky Sall, nous avons un Plan décennal de lutte contre les inondations depuis 2012 et qui va se terminer en 2022. Ce plan décennal a pris en charge beaucoup de questions liées aux inondations. C’est vrai que nous sommes tous concentrés vers les zones inondées. Mais nous ne nous rappelons pas des zones qui étaient inondées avant et qui ne le sont plus », a ajouté le Porte-parole du gouvernement.

