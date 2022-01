Oumar Guèye, le Maire perdant: Un porte-parole qui perd la voix Oumar Guèye, Ministre des Collectivités territoriales, de la Décentralisation et de l’Aménagement du territoire, a-t-il subi le contrecoup du découpage administratif du département de Rufisque ?

Tel Dr. Frankenstein victime de sa propre créature, Oumar Guèye est accusé par ses détracteurs, d’avoir phagocyté les localités de Keur Ndiaye Lô, de Kounoune, de Keur Daouda Sarr, entre autres, pour les rattacher à la commune de Sangalkam.



Cette décision a soulevé l’ire des populations qui réclament la communalisation de cette partie de Rufisque et, dans cette optique, elles ont décidé de le déboulonner, en portant leur choix sur Pape Sow (Yewwi Askan Wi).



Par ailleurs, le changement démographique (plus urbain) dans la commune de Sangalkam, avec l'érection de nombreuses cités, a aussi concouru à la défaite d’Oumar Guèye. Cette défaite peut sonner le glas de la domination politique de l’ancien président de la Communauté rurale de Sangalkam, dans cette partie de Rufisque.



Cette situation risque aussi d’affaiblir la position de l’ancien ministre de la Pêche dans la sphère politique de la majorité, à l’heure des grandes recompositions de la majorité présidentielle.



Une situation qui ne doit pas empêcher le couperet de tomber sur l’ancien responsable de Rewmi, dont la place au gouvernement est plus que jamais incertaine.













Enquête

