Oumar Sarr : « Comment ces gens-là peuvent-ils souhaiter la mort ou la maladie de Wade ? »

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 08:42 | | 0 commentaire(s)|

Depuis quelques temps, des informations faisaient état de la maladie de l’ex-Président, Abdoulaye Wade. Et qu’il serait même en observation dans un hôpital. L’information est démentie par le coordonnateur adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Sarr.

Il a profité d’un communiqué qui visait à donner son avis sur le congrès de l’Internationale libérale pour fustiger l’attitude de « ces gens (…) qui sont retournés pour déclarer que Me Wade est gravement malade et hospitalisé, ce qui est totalement faux ».

« Ce qui est gênant et grave dans cette histoire, c’est de savoir comment ces gens-là peuvent-ils souhaiter la mort ou la maladie de quelqu’un (Wade). La politique ne devrait pas aller à ce niveau de méchanceté », fustige-t-il.









IGFM



