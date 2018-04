Oumar Sarr, Coordonnateur national du Pds: «Macky Sall veut utiliser la loi, l’armée et la police rien que pour rester Président de la République»

Dans le cadre d’une tournée effectuée par le Parti Démocratique Sénégalais (Pds), le coordonnateur national dudit parti, accompagné par une partie du comité directeur, était ce week-end à Déaly, Dahra, Warkhokh et Linguère pour remobiliser les troupes, faire le point de la situation politique et informer les militants sur la vente des cartes électroniques afin de préparer le renouvellement des instances du parti.



Dissertant sur le vote du projet de loi instituant le parrainage qui a pollué le paysage médiatique, Oumar Sarr n’a pas cherché de midi à quatorze heures. « C’est une loi qui veut empêcher les candidatures à l’élection présidentielle de 2019. C’est une loi qui permet à Macky Sall de maîtriser ses adversaires politiques. Nous avons montré et écrit notre opposition à l’Assemblée nationale et en dehors. Nous sommes déterminés à combattre cette loi. Nous sommes en train de discuter sur d’autres formes de lutte avec nos alliés pour voir comment intensifier le combat pour que cette loi ne bousille pas l’élection présidentielle de 2019 », a regretté Oumar Sarr.



Selon le maire de Dagana, «Macky Sall veut entrer dans l’arène politique sans adversaire. C’est impossible», fulmine-t-il. Refusant de s’en arrêter là, il renchérit: « le projet de loi a été voté sans débat. C’est impossible. Il a mis le pays à feu et à flamme. Malgré cela, il l’a voté. Il est en train d’utiliser la loi, l’armée et la police rien que pour rester Président de la République ».



Dans la foulée, Oumar Sarr persiste et signe que Karim Wade sera bientôt au Sénégal et c’est à eux, de fixer la date. Pour preuve dit-il, «c’est Karim Wade en chair et en os qui s’est déplacé de Qatar au Koweït pour s’inscrire sur les listes électorales. Celui qui peut se déplacer jusqu’au Koweït, peut venir au Sénégal. Ce n’est pas Macky Sall qui va l’empêcher d’atterrir ici. Nous le protégeons», promet-il.



A Dahra,premère étape de la visite des libéraux, une réunion a été organisée à la salle de délibération de la mairie.













