Oumar Sarr : « il n’y a aucun nuage entre Karim Wade et moi » Le Secrétaire général national adjoint du Pds a coupé court aux rumeurs faisant état d’une bisbille entre lui et Karim Wade, à qui il reprocherait d’avoir laissé son père descendre dans l’arène politique lors de la dernière campagne électorale. Le maire de Dagana réaffirme plutôt son ancrage au Pds.

Interrogé sur ses relations avec le fils de l’ancien chef de l’Etat, dans une interview accordée à Source A, Oumar Sarr répond, « aucune divergence, aucun nuage à l’horizon. Que des ragots ».



A ceux qui le suspectent de vouloir rejoindre la mouvance présidentielle, Oumar Sarr rétorque, « la politique au Sénégal vit avec ses rumeurs. C’est malheureusement comme cela ».

