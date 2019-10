Oumar Sarr : « je suis content des retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall » L’ancien secrétaire général adjoint du Pds, écarté à la suite des derniers renouvellements des instances du parti, s’est prononcé sur les récentes retrouvailles entre le président Macky Sall et son prédécesseur, Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Octobre 2019 à 14:28 | | 0 commentaire(s)|

« Je suis content des retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. C'est ce que nous avons toujours souhaité », a déclaré l’homme fort de Dagana dans l’émission Face-to-face de la Tfm.

Le leader de l’Alliance and suxali Sopi poursuit: « Nous vouons beaucoup de respect à Abdoulaye Wade. Notre estime envers lui est énorme. Donc, s'il rencontre Macky Sall, on ne peut que s'en réjouir. Ce rapprochement ne nous fait rien perdre »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos