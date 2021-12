Oumar Sow revient sur TER: « Notre pays entame sa vitesse de croisière dans sa trajectoire vers l'émergence » Le Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall, Oumar Sow affirme qu’avec cet outil de transport moderne, le Sénégal vient d'amorcer sa vitesse de croisière dans sa trajectoire vers l'émergence socio-économique. C'est pourquoi, il en appelle au bon sens de tout le monde pour un sursaut national, histoire de contribuer grandement au maintien de la paix sociale et l'unité nationale, seul gage pour arrimer notre chère nation dans le peloton des pays respectables et respectés.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Décembre 2021 à 07:51

Oumar Sow, responsable politique de l' Alliance Pour la République dans la Commune de Yeumbeul/Sud, département de Keur Massar, revient avec force détails sur la réception duTrain Express Régional (TER). Il a salué de manière vive la pertinence du projet ayant abouti à la concrétisation de cette vision large de son mentor politique. "Je félicite le Président de la République, Macky Sall pour la transformation de notre pays à tous points de vue. Depuis son arrivée au pouvoir, il a beaucoup fait pour le Sénégal.



Le rayonnement de notre diplomatie, le leadership éclairé qui ont forgé une autre image de nous. Sur le plan infrastructurel, l'inauguration récente du TER, le BRT, le Port de Ndayane pour décongestionner le Port Autonome de Dakar, les autoroutes tous azimuts, la construction d'aéroports et autres pistes de production à l'intérieur du pays en disent long sur sa volonté ferme de pousser notre pays vers la réussite.



Sur le plan social, le programme " Xéyu Ndaw gni" avec la DER, les Bourses de Solidarité Familiale, la CMU soulagent nos familles. Que dire des mille millards sortis par l'Etat pour la résilience des ménages durant la pandémie du Covid-19 ?



L'inauguration du nouvel avion d'Air Sénégal vient d'étoffer notre parc.Tout cela est à l'actif du Chef de l'Etat qui est un développeur. Mais, pas un beau parleur. Voilà un homme qui fait plus de sillage que de remous", s'est expliqué M.Sow. Et le géniteur de l'Alliance Pour la République (APR) au Gabon, d'inviter :" Aujourd'hui, il faut être atteint de cécité pour ne pas voir ou sentir les belles relations du régime du Président Macky. Le Fast-Track est maintenant au cœur du développement du Sénégal. Il est devenu une réalité dans le management du pays.



Sur ce, je lance un appel pour un sursaut collectif afin de consolider la paix sociale, sauvegarder l'unité nationale, la stabilité, garantir l'équité. Mais aussi, assurer le bien-être à tous les citoyens sénégalais. Je crois dur comme fer que c'est à ce prix seul qu'on aura un "Sénégal de tous,un Sénégal pour tous", une terminologie très chère au Président de la République Macky Sall."





